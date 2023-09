DISCO MUSIC ANNI ’80, ’90, 2000: ALTRA SCOMMESSA VINTA DELLA FIERA DI CASALGUIDI

A guidare la serata Rossano dj, Manuel G e Andrea Leporatti

SERRAVALLE. Chi l’ha detto che è tramontata per sempre l’epoca della disco music? A giudicare dal successo di pubblico che ha riscosso la serata di ieri venerdì 15 settembre alla Fiera di Casalguidi, questo genere non solo gode di ottima salute ma ha anche un radioso futuro davanti a sé. Certo è che, se a guidare la serata dalla consolle sono dei big come Rossano dj, Manuel G e Andrea Leporatti, allora tutto trova una spiegazione. I tre, ognuno dei quali con alle spalle un trascorso decennale nelle più importanti discoteche italiane, sono peraltro originari proprio del territorio di Casalguidi e ci tenevano tantissimo a far bene.

In men che non si dica, sono riusciti a ricreare un’atmosfera che pareva perduta e che del resto era evocata dallo stesso titolo della serata: la macchina del tempo night party.

Una macchina del tempo però distante anni luce da qualsiasi forma di nostalgia. I più giovani hanno infatti ballato al ritmo di successi che, quando erano in voga, loro non erano ancora nati. Sì perché quello che rende un brano un successo e un artista un mito è proprio il suo infrangere la barriera del tempo, come del resto era il tema della serata.

Piazza Gramsci piena di ballerini per una notte quindi ma anche tutti gli altri spazi della fiera stracolmi di gente: da piazza Vittorio Veneto, con i suoi stand gastronomici e di merceologia varia, all’ area sportiva Ballerini con i suoi espositori di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio.

Altra serata al top quindi e altra scommessa vinta dal Comitato organizzatore e dall’assessore alla Fiera, il vicesindaco Federico Gorbi.

E ora, avanti senza fermarsi, per una fiera sempre più dei record.

[fioretti — comune di serravalle]