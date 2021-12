distretto tessile. “UNA MISURA FORTEMENTE RICHIESTA E VOLUTA ANCHE DA CNA TOSCANA CENTRO È DIVENTATA REALTÀ”

Cna Toscana Centro e Federmoda ringraziano la senatrice Caterina Bini e la viceministra Laura Castelli per l’approvazione in Bilancio dell’emendamento presentato assieme a Comune di Prato e organizzazioni di categoria che hanno attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro da destinare alle imprese tessili di Prato per il 2022

PRATO. Cna Toscana Centro e Federmoda, insieme al Comune di Prato, all’assessore Benedetta Squittieri e al lavoro della Senatrice Caterina Bini, unitamente ai molti parlamentari dell’area, chiude l’anno con un grande risultato per il distretto di Prato e le sue imprese tessili.

È stato infatti approvato l’emendamento alla Legge di Bilancio che attribuisce al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022 per il sostegno economico alle imprese del settore tessile distretto industriale pratese.

È una misura fortemente richiesta e voluta da Cna Toscana Centro, unitamente a Confindustria Toscana Nord e Confartigianato, e dal Comune di Prato, che è diventata realtà per l’interessamento della Senatrice Bini, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno come Sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento grazie al quale è riuscita a far approvare la misura, nella legge di bilancio, assieme alla Vice-Ministra Laura Castelli del Ministero dell’economia.

[piersantini – cna toscana centro]