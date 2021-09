divertìmosi, gente! SINISTRA PER SERRAVALLE: GIOCHI FATTI PER RIPESCÀTI E SFRATTI…

Fervono i preparativi per riconquistare

il Comune



Mentre la destra sta giocando una partita «allo scazzo» (Giovannelli per la Lega; Gorbi messo da parte; Lunardi non gradito al Signore degli Anelli La Pietra, perché poco addomesticabile; la Bardelli estromessa a calci in culo e sostituita con un Cangemi che non si sa chi sia…) i rosé di governo si sarebbero già accordati per riprendere in mano il Comune

Non belligeranza Leardo-Renzo e, comunisticamente parlando, differenziazione dei ruoli in cui i costruttori costruiscono e gli assessori assessorano.

Garantire il Mochi si può: allo stesso modo con cui Vannino Chiti fu blindato a Torino (che ci faceva tra i gianduiotti uno di Saturnana e Le Grazie?), l’uomo che sparava alle anatre olandesi si fa assessore esterno perché lo deciderà il sindaco secondo i princìpi democratici di quel genio di Franco Bassanini.

E al popolo? Al popolo… nerchia!