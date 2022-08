DOMANI A MEZZANA I FUNERALI DI GADDO GIUSTI

Da oggi la salma è esposta alle cappelle della Misericordia di via Convenevole

PRATO. [a.b.] Si svolgeranno domani domenica 14 agosto alle 16 nella chiesa di San Pietro a Mezzana i funerali di Gaddo Giusti, il 31enne deceduto sabato scorso a 48 ore di distanza dalle dimissioni dall’ospedale Santo Stefano di Prato dove si era recato per dolori al torace.

La salma del giovane sarà esposta da oggi alle 15 alle cappelle del commiato della Misericordia in via Convenevole.

Il giovane operaio, calciante della Palla Grossa sulla base di quanto riscontrato nella autopsia svoltasi ieri mattina sarebbe morto per un infarto dovuto molto probabilmente ad una sofferenza coronarica.

Cinque le persone del Pronto Soccorso finite sul registro degli indagati: si tratta di 4 medici e un infermiere dell’Ospedale. Le indagini della Procura dovranno accertare se i protocolli sono stati rispettati , se è stato fatto tutto per intercettare la sofferenza cardiaca, se gli esami eseguiti al Pronto Soccorso sono stati eseguiti in modo adeguato.

È stata la madre stessa Susanna Ferretti a comunicare il giorno del funerale con un post su facebook ricordando che il suo “bimbo” Gaddo era un “mezzanino doc” e Mezzana appunto è a Prato.