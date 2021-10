DOMANI A PISTOIA PER TUTTO IL GIORNO MERCATO CITTADINO STRAORDINARIO

Si recupera la data di sabato 25 settembre, giorno nel quale il mercato non si è svolto per la manifestazione “Dialoghi sull’uomo”

PISTOIA. Domani domenica 17 ottobre a Pistoia, in centro storico, si svolgerà il mercato cittadino straordinario.

Si recupera così la data di sabato 25 settembre. In quell’occasione il mercato non si è svolto per la presenza della manifestazione “Dialoghi sull’uomo”.

Domani il mercato si terrà per tutto il giorno, dalle ore 8 alle 19: saranno adottati gli stessi provvedimenti alla viabilità in vigore durante lo svolgimento di ogni mercato bisettimanale previsto nel Piano del Commercio.

[comune di pistoia]