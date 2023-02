DOMANI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LASTRICATI IN RIPA DELLE STINCHE

Previste modifiche alla viabilità

PISTOIA. Continuano i lavori di ripristino dei lastricati che stanno interessando il centro storico da alcuni mesi. Domani, venerdì 24 febbraio, si svolgeranno i lavori in Ripa delle Stinche. Intanto proseguono gli interventi in piazza del Duomo di fronte al Tribunale che poi si sposteranno davanti all’ex Prefettura, mentre si sono conclusi gli interventi in via Buonfanti e in via del Ceppo.

Come già avvenuto in molte altre strade del centro, tra le quali vicolo Sant’Andrea, via delle Colonne, vicolo San Michele, via dell’Ospizio, volta del Pesce, via dell’Anguillara, via della Sapienza e via XXVII Aprile, verranno rimosse le pietre originarie e poi riposate su una soletta in calcestruzzo armato.

Per permettere i lavori, venerdì 24 febbraio in Ripa delle Stinche sarà in vigore il divieto di transito. Sarà consentita la circolazione sul percorso alternativo attraverso via Delle Pappe – via Filippo Pacini – Ripa della Comunità – via XXVII Aprile.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]