DOMANI LUNEDÌ 19 OTTOBRE RIAPRE LA PISCINA DI MEZZANA

PRATO. Domani lunedì 19 ottobre alle 7.30 riapre la piscina di Mezzana secondo gli orari consueti. Dopo l’intervento di manutenzione, è stato risolto dalla ditta appaltatrice il problema all’impianto di filtraggio dell’acqua.

La struttura, riaperta nel mese di settembre, era stata richiusa l’8 ottobre in quanto ritenuta inagibile dai tecnici a causa di un problema ai filtri che rendevano l’acqua torbida.

Si scusa per il disagio l’assessore alle Politiche Sportive Luca Vannucci: “Ci scusiamo con gli utenti e le famiglie per il disagio arrecato dal guasto. Abbiamo fatto il possibile affinché la ditta risolvesse il problema nei tempi più brevi possibili per poter ripartire con le attività sportive.

Speriamo che quanto fatto sia sufficiente per risolvere definitivamente il guasto. Assicuriamo comunque un monitoraggio più attento e continuo”.

[np — comune di prato]