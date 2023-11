DOMANI LUTTO CITTADINO PER ANTONIO TUMOLO E TINDARO D’AMICO

La cittadinanza è invitata ad osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’alluvione

PRATO. Il Comune di Prato ha proclamato per domani 11 novembre il lutto cittadino per la tragica scomparsa di Antonio Tumolo, travolto dalla corrente della Bardena a Villa Fiorita e ritrovato cadavere in un vivaio di Iolo, e di Tindaro D’Amico, il 73enne rimasto folgorato nella sua casa di Figline mentre tentava di staccare la corrente.

Dal Palazzo comunale le bandiere saranno esposte a mezz’asta e listate a lutto.

“Adesso che il peggio sembra essere passato – scrive il sindaco Matteo Biffoni — è tempo di rimboccarsi le maniche e sistemare tutto quello che c’è da sistemare. Ma l’alluvione di quella terribile notte del 2 novembre irreversibilmente si è portata via la vita di due uomini e allora ci sembra una scelta doverosa proclamare lutto cittadino per l’intera giornata di domani sabato 11 novembre.

Le bandiere di Palazzo comunale saranno esposte a mezz’asta e listate a lutto e sarà osservato un minuto di silenzio alle 14. Io personalmente e a nome di tutta Prato mi stringo alle famiglie colpite da questa tragedia e le abbraccio forte: quelle famiglie sono la nostra comunità”.

La cittadinanza è invitata ad osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’alluvione, anche il Centro operativo della Protezione Civile si fermerà per un minuto.

