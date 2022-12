DOMANI “NATALE IN BIBLIOTECA” ALLA FORTEGUERRIANA

Appuntamento alle 17 con Elena Vannucchi e gli Amici della Forteguerriana

PISTOIA. Nella Sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana, domani, martedì 20 dicembre, alle 17 si terrà la conferenza “Natale in biblioteca” a cura degli Amici della Forteguerriana.

Sarà presente la studiosa Elena Vannucchi, per mostrare volumi rari a contenuto natalizio conservati in biblioteca, accompagnata da letture a cura di Marco Leporatti.

Per l’occasione, gli Amici prepareranno alcune sorprese per i presenti e un brindisi finale di buon augurio.

[comune di pistoia]