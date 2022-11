DOMANI TORNA LA “FIERA DI PIAZZA DELLA RESISTENZA”: ECCO COME CAMBIA LA VIABILITÀ

Le modifiche saranno in vigore dalle 7 alle 21

PISTOIA. In piazza della Resistenza, nel tratto che va dal parcheggio Resistenza al viale Arcadia, per l’intera giornata di domenica 13 novembre si svolgerà la Fiera di piazza della Resistenza.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, dalle 7 alle 21, sono previste modifiche alla viabilità. Nello specifico, in piazza della Resistenza (nel tratto dal parcheggio Resistenza al viale Arcadia) saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi inerenti la manifestazione. In via dei Campi, via Campo Marzio, via Ducceschi (nel tratto finale in corrispondenza di piazza della Resistenza), via Di Gloria (tratto finale in corrispondenza di piazza della Resistenza) sarà in vigore il divieto di transito. Sono esclusi i residenti della zona che potranno transitare mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione.

Sempre in piazza della Resistenza (nel tratto da piazza Leonardo da Vinci al parcheggio Resistenza) sarà istituito il divieto sosta con rimozione forzata e restituito il doppio senso di circolazione per raggiungere il parcheggio Resistenza mediante manovre assistite da movieri.

In piazza Leonardo da Vinci (in corrispondenza della rampa di accesso a piazza della Resistenza) sarà in vigore la direzione obbligatoria a sinistra in direzione di via Carratica mediante disposizioni impartite da movieri, esclusivamente nei momenti in cui sia necessario ai fini della sosta all’interno del parcheggio.

In via Carratica (in corrispondenza di via Campo Marzio) sarà obbligatorio procedere a diritto, tranne che per i residenti in via Campo Marzio.

In via Ducceschi (in corrispondenza dell’area di circolazione che conduce a via Calogero di Gloria) sarà in vigore la direzione obbligatoria a sinistra per tutti i mezzi, esclusi quelli dei residenti del tratto finale di via Ducceschi.

Nell’area di circolazione che da via Ducceschi conduce a via Calogero Di Gloria, sarà istituito il divieto sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e invertito l’attuale senso di circolazione nella nuova direzione ovest-est ovvero da via Ducceschi a via Di Gloria con successiva direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via Di Gloria in direzione largo Santa Maria.

