DOMENICA 10 SETTEMBRE TORNA IL MERCATO ANTIQUARIO IN CENTRO STORICO

I banchi rimarranno allestiti per l’intera giornata. In via Roma presente il Free Market

PISTOIA. Dopo la pausa estiva, domenica 10 settembre torna il Mercato dell’Antiquariato in centro storico per tutto il giorno, dalle 8 alle 18.30.

Saranno presenti una sessantina di banchi di operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design, una manifestazione fissa nel calendario degli eventi cittadini, che si ripete ogni seconda domenica del mese.

Sarà quindi possibile cogliere l’occasione per visitare il mercato e acquistare oggetti del passato ma anche articoli di uso quotidiano.

Sempre domenica 10 settembre, in un tratto di via Roma, si svolgerà la fiera promozionale del Free Market.

[comune di pistoia]