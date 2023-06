DOMENICA 2 LUGLIO QUARRATA OSPITA IL CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO ALLIEVI

I divieti di circolazione nel giorno della gara

QUARRATA. Domenica 2 Luglio Quarrata ospiterà il Campionato Regionale Toscano Allievi 2023.

La gara, organizzata dall’ Asd Organizzazioni Ciclistiche Pistoiesi, sostenuta dal Comune di Quarrata e dalla Misericordia di Quarrata, prevede il ritrovo presso il Polo Tecnologico con partenza ufficiosa da Piazza Risorgimento, ma il via ufficiale sarà alle 15,30 alla Rotonda Martiri lungo Viale Europa in direzione Valenzatico.

Ci sarà un primo tratto di 8,9 km per tornare alla Rotonda Martiri ed iniziare il così il primo dei sei giri di 12,1 km.

I ciclisti dovranno affrontare le salite impegnative, seppur brevi, di Villa Zaccanti e Campiglio.

Al termine dei sei giri, i corridori percorreranno ancora un paio di chilometri per tornare nel centro di Quarrata dove su via Corrado da Montemagno nei pressi del Comune, ci sarà l’arrivo previsto tra le 17,30 e le 17,50.

Il campione in carica della manifestazione è l’empolese Gerolamo Manuele Migheli.

La manifestazione è sostenuta da diversi sponsor come Mutua Alta Toscana, Bar Giannoni, Galigani Piante, Michela Fanini, Neri Sottoli e altri.

“È con grande soddisfazione e con tanto onore che la città di Quarrata ospita il Campionato Regionale Toscano Allievi. Per la nostra amministrazione lo sport è fondamentale come incentivo all’aggregazione, allo stare insieme, alla promozione del territorio. Quindi devo ringraziare chi ha voluto insieme a me, in particolare l’assessore Mearelli e l’amministrazione comunale tutta, questo stupendo evento.

Il Campionato Regionale Toscana dà un segnale importante allo sport toscano”.

Divieti di circolazione nel giorno della gara

Per permettere che la manifestazione si svolga in sicurezza, con l’ordinanza 147 del 29 giugno 2023, è stata prevista la sospensione della circolazione per tutta la durata della competizione nelle strade coinvolte dalla gara.

Inoltre è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nelle seguenti vie:

– via don Luigi Sturzo;

– via Luigi Einaudi;

– via Bel Riposo;

– via Corbellicce;

– intersezione via Corbellicce/via Vecchia Fiorentina I° tronco in prossimità del ponte torrente

Stella;

– via della Libertà;

– via Cavour;

– via Corrado da Montemagno dall’intersezione con via Santa Lucia a via Roma;

– via Giusti presso l’incrocio con via Corrado da Montemagno;

– via Vittorio Veneto;

– via De Gasperi.

Divieto di sosta con rimozione forzata anche in piazza Berlinguer dalle ore 8:00 alle ore 18:00, con riserva della sosta ai veicoli di assistenza ai partecipanti e in piazza Risorgimento stalli di sosta a pagamento lato est dalle ore 8:00 alle ore 15:30 per sosta auto organizzatori.

[notari — comune di quarrata]