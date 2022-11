DOMENICA, IL MERCATO ANTIQUARIO IN PIAZZA DEL DUOMO. DA DICEMBRE I BANCHI TORNANO ALLA CATTEDRALE

In via Roma sarà presente il Free Market

PISTOIA. Domani domenica 13 novembre, dalle 8 alle 18.30, Pistoia torna ad accogliere il mercato antiquario in piazza del Duomo. Come di consueto saranno presenti banchi di operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design. Si tratta di una manifestazione fissa nel calendario di eventi cittadini, che si ripete ogni seconda domenica del mese. Un’occasione per passeggiare in piazza del Duomo e lasciarsi incuriosire dagli oggetti del passato, mobili, vecchi libri, riviste e cartoline, ogni tipo di chincaglieria e accessori provenienti da tutta Italia.

Dal mese di dicembre, e per tutto il periodo invernale, il mercato antiquario tornerà nella sede espositiva della Cattedrale, in via Pertini. Tale scelta nasce da una richiesta dei commercianti di antiquariato e modernariato, poi discussa dall’assessore alle Attività produttive Gabriele Sgueglia insieme ai membri della V commissione consiliare, competente in materia di Commercio, e quindi accolta positivamente per andare incontro alle esigenze espresse dalla categoria.

La richiesta dei commercianti ben si concilia anche con la necessità di lasciare libera piazza del Duomo che a dicembre accoglierà un doppio appuntamento del mercato natalizio.

L’allestimento dei banchi all’interno di un’area coperta permetterà anche, soprattutto in caso di condizioni meteo avverse e temperature particolarmente rigide, di migliorare qualità e quantità della merce esposta dagli ambulanti garantendo un’affluenza di pubblico senza subire disagi legati al maltempo.

Domenica 13 dicembre, oltre al Mercato Antiquario in piazza del Duomo, nella vicina via Roma sarà presente il Free Market, il mercatino dedicato all’artigianato e all’oggettistica a carattere creativo, con prodotti alimentari di qualità. In questo caso l’appuntamento è dalle 8 alle 20.

