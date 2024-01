DOMENICA LA BIBLIOTECA “DELLA FONTE” È APERTA CON TANTE ATTIVITÀ PER I BAMBINI

Domenica 14 e 21 gennaio la biblioteca recupera le attività sospese a causa dell’alluvione del novembre scorso: apertura straordinaria pomeridiana e laboratori di animazione alla lettura per bambini dai 3 agli 8 anni

MONTEMURLO. La biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” promuove due domeniche speciali tra gli scaffali con l’apertura straordinaria pomeridiana dalle ore 14,30 alle 18,30 e un simpatico laboratorio di lettura per bambini dai 3 agli 8 anni. Si tratta del recupero di due iniziative che non è stato possibile svolgere a causa dell’alluvione del novembre. Il primo appuntamento è per domenica 14 gennaio. Nello spazio de “Il libro parlante” alle ore 16,30 si svolgerà il primo incontro del ciclo “Piccole parole per grandi emozioni” attraverso la lettura del libro “E se quel giorno” di Cosetta Zanotti. C’è sempre una soluzione, una via d’uscita per comprendere qualsiasi problema o cambiamento, basta trovare le parole giuste. I dubbi e a volte i timori dei più piccoli, si manifestano attraverso domande apparentemente semplici, ma in realtà molto profonde. E se quel giorno mi succede… chiedono. Sono domande sul presente o su ciò che verrà a cui si può rispondere con calma, usando il linguaggio della fantasia, per costruire insieme uno spazio interiore di fiducia e serenità.

Il secondo appuntamento è per domenica 21 gennaio, sempre alle ore 16,30, con il laboratorio di animazione alla lettura dal titolo “La favola dei caldomorbidi”.

La partecipazione al laboratorio è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria, scrivendo a biblioteca@comune.montemurlo.po.it o telefonando allo 0574558567.

[masi —comune di montemurlo]