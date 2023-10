DOMENICA L’INIZIATIVA “GITA NEL PARCO DI VILLONE PUCCINI”

L’iniziativa è promossa dal Comitato per il Wwf di Pistoia e Prato con il patrocinio del Comune di Pistoia e la collaborazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia

PISTOIA. Domenica 8 ottobre si svolgerà l’iniziativa “Gita nel parco di Villone Puccini”, organizzata dal Comitato per il Wwf di Pistoia e Prato ODV con il patrocinio del Comune di Pistoia e la collaborazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia.

Si tratta di tre visite guidate con il personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia. Due si terranno la mattina, dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 12.30. La terza è prevista nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 16.30. Per ogni appuntamento il numero massimo è di 30 partecipanti. Il punto di ritrovo è previsto al gazebo situato in prossimità della Villa Puccini di Scornio, dove saranno presenti punti informativi del WWF e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia.

L’iniziativa è gratuita, ma è necessario prenotarsi scrivendo alla mail pistoia-prato@wwf.it o chiamando il numero 335 1007136 (anche WhatsApp).

Wwf Italia propone da 7 anni nel mese di ottobre, l’evento nazionale Urban Nature, iniziativa promossa per diffondere il valore e la cura della natura in città, per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

È consigliato indossare abiti comodi e scarpe adeguate.

[comune di pistoia]