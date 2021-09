LA “BICICLETTATA DELLA SALUTE”: COME CAMBIA LA VIABILITÀ

Ecco le modifiche alla viabilità in programma per domenica 12 settembre

PISTOIA. Domenica 12 settembre si svolgerà la “15° Biciclettata della Salute”. Pertanto sono previste alcune modifiche alla viabilità

In via dei Panconi (parcheggio antistante l’Auditorium) dalle ore 6 alle 14 saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, esclusi quelli legati alla manifestazione.

Nel percorso formato dalle seguenti strade (via dei Panconi, via Spartitoio, via Mazzini, viale Petrocchi, rotatoria Porta Lucchese, via Sacconi, via Porta Lucchese, via Zamenhof, via della Pace, largo Treviso, via delle Mura Urbane, piazza Leonardo da Vinci, piazza della Resistenza, viale Arcadia, rotatoria Porta San Marco, via Traversa, viale Matteotti, via dei Pappagalli, corso Gramsci, piazza San Francesco, via Porta al Borgo, viale Petrocchi, via Desideri, via Casella, via San Biagio in Cascheri, via Mameli) dalle ore 10 alle 12 sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli al momento del passaggio dei partecipanti alla manifestazione con conseguente chiusura di tutte le aree di circolazione all’intersezione con le strade elencate.

Possibili eventuali ulteriori discipline temporanee di transito al momento ritenute necessarie per la sicurezza dei partecipanti e degli utenti della strada, con restringimenti di carreggiata e direzioni obbligatorie mediante servizio svolto da agenti di Polizia Stradale o da personale addetto alla manifestazione.

In via dei Panconi (tratto da piazza Danesi a via Spartitoio) dalle ore 11.30 alle 12.30 sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi quelli impegnati nella manifestazione.

