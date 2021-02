don aiardi. IL CORDOGLIO DELLA DIOCESI DI PISTOIA

Dalla tarda mattinata di oggi la salma sarà esposta alle cappelle del Commiato della Misericordia di Pistoia. Domani i funerali in Cattedrale alle ore 15

SERRAVALLE. Nella tarda serata di domenica 7 febbraio è morto don Renzo Aiardi, già parroco di Casalguidi per molti anni.

Da due settimane era ospitato in Seminario a Pistoia dopo un ricovero per il peggioramento delle sue condizioni di salute.

Don Aiardi era nato a Pistoia 89 anni fa. Sacerdote molto conosciuto e apprezzato per le sue qualità umane e spirituali ha vissuto in semplicità e umiltà il suo ministero sacerdotale. Con il suo stile pacificante e cordiale ha accompagnato la comunità di Casalguidi per molti anni, per l’esattezza dal 1979.

A Casalguidi era arrivato da prete novello come cappellano nel 1955. Qui era rimasto fino al 1958 quando fu nominato parroco di Baggio. Dal 1961 guidò la parrocchia di Tobbiana. Poi, nel 1979 il trasferimento a Casalguidi. Nel 2016 lasciò l’incarico per motivi di salute.

La salma sarà esposta alle cappelle della Misericordia di Pistoia da oggi lunedì 8 in tarda mattinata.

I funerali di Don Renzo Aiardi si terranno domani, martedì 9 Febbraio alle ore 15:00 nella Cattedrale di San Zeno in Piazza del Duomo a Pistoia..

La Diocesi si unisce al dolore di parenti e amici a cui esprime tutto il suo cordoglio. Invita ad accompagnare con la preghiera questo suo servo fedele.

[diocesi di pistoia]