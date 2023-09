DON MILANI E LA GRANDEZZA DI UNA SCUOLA

Mercoledì 20 settembre ore 21:15 nelle Scuderie Medicee di Poggio a Caiano. Terzo appuntamento di “Diapason”. Parleranno Sandra Gesualdi, Stefano Zecchi, Guido Carotti.

POGGIO A CAIANO. Una serata su don Lorenzo Milani nel centenario dalla nascita. L’appuntamento, nella Sala Tribolo delle Scuderie Medicee, è per questo mercoledì 20 settembre (ore 21:15) con ingresso libero. Organizza la neonata associazione culturale poggese “Diapason” il cui Direttivo è tutto al femminile, tutto formato da donne.

Il taglio particolare dato alla serata – che ha il patrocinio del Comune di Poggio a Caiano – riguarda la dimensione educativa del priore di Barbiana e dei suoi studenti. La grandezza di una scuola (questo il titolo dato all’incontro). Saranno anche mostrate fotografie (“alcune delle quali davvero poco note”, assicurano le organizzatrici) e sono previste, come relatori, presenze di evidente peso: Sandra Gesualdi, giornalista e scrittrice nonché figlia di Michele; Guido Carotti, ex alunno di Barbiana; Stefano Zecchi, giornalista e scrittore. L’incontro sarà moderato da Valentina Cecchetti, insegnante.

Il titolo rimanda anche a una frase, molto famosa, che don Lorenzo Milani scrisse in una lettera alla madre accennando al luogo, Barbiana, in cui era stata mandato dalla sua Chiesa in sostanziale esilio e oggi diventato, almeno nel mondo della scuola, una fra le località più famose al mondo. «La grandezza di una vita non si misura dalla grandezza del luogo in cui si è svolta, ma da tutt’altre cose».

Questo, su don Milani, dopo la serata sulla Liberazione di Poggio dal nazifascismo e l’iniziativa “Puliamo il Bargo”, è il terzo appuntamento di Diapason. Altri ne seguiranno già nel mese di ottobre. Non mancheranno certo, nell’incontro sul modello certo irripetibile della scuola di Barbiana, accenni sulla stretta attualità: ad esempio sulla annunciata riforma dell’istruzione tecnico professionale e sulle regole in materia di valutazione del comportamento degli studenti a scuola.

