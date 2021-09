don spagnesi. A SAN DOMENICO PREGHIERA DI RIPARAZIONE “PER I DOLOROSI FATTI CHE STANNO INVESTENDO LA CHIESA DI PRATO”

Martedì 21 settembre alle 21,15 nella chiesa di San Domenico monsignor Giovanni Nerbini invita i fedeli e i sacerdoti a riunirsi davanti al Santissimo Sacramento. Rinviato il Convegno diocesano

PRATO. L’iniziativa si tiene al posto del Convegno pastorale diocesano che si sarebbe dovuto tenere il 21 e il 22 settembre. Viene così posticipato il tradizionale appuntamento che segna l’inizio delle attività della Chiesa pratese.

«Ci è parso che questo tempo esigesse da noi una primaria attenzione – ha scritto monsignor Nerbini in una lettera indirizzata al clero – stare in preghiera, chiedendo purificazione per le nostre colpe, cercando consolazione e forza, verità e giustizia per chi è stato ingannato, perdono e redenzione per chi ha sbagliato».

L’invito a partecipare alla veglia è esteso a tutti i fedeli delle parrocchie e agli appartenenti dei gruppi e movimenti presenti in Diocesi.

Il Convegno pastorale diocesano è stato rinviato a martedì 5 e mercoledì 6 ottobre sempre in San Domenico.

