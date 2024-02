donne democratiche. DALL’ASSESSORE BARTOLOMEI PAROLE SESSISTE CONTRO NOI DONNE

La Conferenza delle Donne Democratiche di Pistoia interviene in merito a una foto pubblicata dall’assessore Bartolomei sulla sua pagina Facebook.

PISTOIA. Come Conferenza delle Donne Democratiche di Pistoia esprimiamo il nostro convinto dissenso verso le parole scritte dall’Assessore Bartolomei a didascalia della foto di una grotta caricata sui social.

L’assessore, dimentico della sua funzione di rappresentante delle istituzioni, in un colpo solo ha sessualizzato un luogo, oggettivizzato il corpo femminile e ha creato il legame biunivoco tra essere donna ed essere madre, per di più madre natura, madre di tutto.

Questa destra, che l’assessore rappresenta, non combatte la sessualizzazione di tutto ciò che ci circonda ma al tempo stesso non ha il coraggio di sostenere con forza l’educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole. Lascia che il corpo della donna sia oggettivizzato e relegato al solo ruolo di madre, escludendo l’autodeterminazione della donna.

È inaccettabile che un Assessore si esprima con parole sessiste che giudicano e sessualizzano il corpo delle donne, non ci abitueremo e non ci rassegneremo mai a questo livello di politica.

Chiediamo all’Assessora e Vicesindaca Celesti ed al Sindaco Tomasi se, almeno questa volta, hanno qualcosa da dire al riguardo o se faranno finta di nulla, ponendoci nella condizione di dover pensare che le affermazioni dell’assessore Bartolomei siano condivise da tutta la Giunta e da tutta la maggioranza. Vorremmo più rispetto dall’Assessore per l’istituzione che rappresenta, ritirando foto con didascalia annessa e scusandosi pubblicamente.

[trallori — conferenza donne democratiche pistoia]