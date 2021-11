donne letterate. MILVA MARIA CAPPELLINI PRESENTA LE SUE “FERITE”, RACCONTI DI FIGURE FEMMINILI, ALLA COOP DI AGLIANA

TOCCA a Eleanna Ciampolini, stasera, venerdì 12 novembre, ore 21, alla Coop di Agliana, presentare i tre racconti che danno vita a un opuscoletto di un’ottantina di pagine, in cui la professoressa del liceo scientifico di Pistoia ha condensato la sua esperienza più o meno autobiografica delle vicende che la hanno vista co-protagonista, con il marito, l’ex-comandante dei vigili di Agliana, Andrea Alessandro Nesti, della lunga vertenza tribunalizia conclusasi nel 2015 con l’annullamento del concorso in cui il Nesti era stato designato vincitore. La decisione fu del Consiglio di Stato.

La Ciampolini, già sindaco di Agliana e dell’ex-comandante Nesti, presenterà l’opera in una sorta di dialogo con l’autrice che non è nuova a narrare le vicende di Agrùmia, lo pseudonimo usato per designare Agliana in vari altri racconti (non proprio lusinghieri), per i quali la Cappellini ha usato il nome di Blimunda come autrice.