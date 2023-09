DONODAY 2023: PRESENTATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Tante iniziative nei comuni del territorio pratese all’insegna del “fare rete”

PRATO. Musica, poesia, arte e natura. Èstato presentato nei giorni scorsi, nella Sala Consiliare di Palazzo Banci Buonamici, il ricco calendario degli eventi organizzati in occasione del “Donoday 2023”.

Il giorno del Dono, istituito per la prima volta nel 2005, ricorre ogni 4 ottobre, in concomitanza con la Festa di San Francesco d’Assisi, già giornata della Pace, della Fraternità e del Dialogo tra culture e religioni diverse.

Da quella data ogni anno vengono realizzate iniziative finalizzate alla promozione della cultura, della solidarietà e gratuità che mettono al centro del discorso il “dono” con la “comunità”.

Capofila dell’iniziativa l’Associazione “Scegliamo Prato” ed il suo presidente Lamberto Scali che ha curato gli eventi organizzati in tutti i comuni della provincia di Prato.

“Voglio ringraziare tutte le amministrazioni comunali perché hanno capito il vero obiettivo di questa iniziativa: fare rete – ha dichiarato il presidente Lamberto Scali – La nostra missione è sempre stata quella di mettere in rete le associazioni affinché collaborino alla realizzazione di progetti condivisi mettendosi sempre a disposizione della comunità.

In prospettiva noi vorremo estendere tutto ciò anche al di fuori del terzo settore, in direzione del settore economico, verso la green economy. Nel nostro programma c’è un obiettivo politico importante, quello di trasformare la nostra associazione da ente filantropico a fondazione di comunità, allo scopo di raccogliere risorse attraverso progetti nazionali e internazionali per poi riversarli all’interno delle nostre comunità”.

Presenti alla conferenza stampa il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai, l’assessore del Comune di Prato Gabriele Bosi, il presidente del Consiglio comunale di Prato Gabriele Alberti, il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri e l’assessore all’istruzione del Comune di Carmignano Maria Cristina Monni.

“È un calendario di alto significato, quello del Donoday 2023 – ha dichiarato il presidente della Provincia Simone Calamai aprendo la conferenza stampa – Sappiamo che il giorno del Dono rappresenta una straordinaria occasione per parlare e riflettere insieme ai cittadini su quanto sia importante il tema della solidarietà e della condivisione, perché non c’è cosa più importante di riuscire a donare parte di se stessi agli altri e alla comunità.

Ci tengo a ringraziare l’Associazione “Scegliamo Prato” che, con grande impegno e dedizione, ha curato e messo insieme molteplici iniziative sparse sul nostro territorio, che hanno il pregio di essere trasversali, andando a toccare temi fondamentali, dalla cultura fino al mondo della scuola”.

“Come Comune di Prato anche quest’anno partecipiamo con convinzione al Giorno del Dono, un appuntamento nazionale che promuove volontariato e solidarietà, due aspetti che caratterizzano da sempre l’identità del nostro territorio. Ringrazio Scegliamo Prato per il lavoro di coordinamento e tutte le associazioni che hanno aderito alla programmazione” ha dichiarato l’assessore del Comune di Prato Gabriele Bosi.

“L’elemento vero di novità di “Scegliamo Prato” è il grande lavoro che realizza durante tutto l’anno nel mettere in rete il mondo dell’associazionismo, che a vario titolo e con competenze diverse lavora sulle proprie specificità – ha commentato il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti – Tutto ciò garantisce all’associazionismo pratese di conoscersi e collaborare”.

“Sono entrato in contatto con l’ Associazione Scegliamo Prato da poco tempo ma abbiamo già fatto molto lavoro insieme – ha dichiarato il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri – Nel giorno del 4 ottobre, nel nostro comune, le associazioni del territorio incontreranno gli studenti della scuola secondaria di primo grado Mazzei per raccontare ai più giovani cos’è un’associazione. L’associazionismo è un dare senza ricevere, e non è scontato, per questo è il primo punto fondamentale su cui focalizzare tutta la nostra attenzione”.

“Come Comune di Carmignano in occasione del giorno del Dono faremo la presentazione del libro Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana, scritto da Michele Gesualdi. Noi non abbiamo fatto celebrazioni per l’anniversario della nascita di Don Milani ma abbiamo voluto unire in questo periodo i due eventi, il centenario del priore di Barbiana ed il giorno del Dono, perché sono strettamente collegati tra loro, dal momento che Don Milani ha donato tanto alla sua comunità – ha concluso l’assessore del Comune di Carmignano Maria Cristina Monni.

