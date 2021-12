DOPO LA “APP IO” AL VIA IL NUOVO “PORTALE IMU” 

Permette di controllare i pagamenti effettuati, gli immobili posseduti, calcolare automaticamente la propria imposta e interagire direttamente con l’ufficio

PISTOIA. È attivo da pochi giorni, sul sito web del Comune, il nuovo ‘Portale IMU’, un vero e proprio “ufficio virtuale” con il quale il cittadino, tramite accesso autenticato, può prendere visione del proprio “fascicolo tributario” relativo a questa imposta. Potrà, quindi, controllare i pagamenti effettuati, gli immobili posseduti, calcolare automaticamente la propria imposta senza dover inserire manualmente gli immobili e interagire più direttamente con l’ufficio IMU, senza spostarsi da casa ed evitando code agli sportelli.

Per collegarsi al ‘Portale IMU’ è sufficiente aprire il sito del Comune di Pistoia, area tematica ‘Tasse e tributi’, sezione ‘Imu’: https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/tasse-e-tributi/imu-imposta-municipale-propria/portale-imu

Il ‘Portale IMU’ fa seguito all’attivazione del servizio ‘App IO’, entrato in funzione nel corso dell’anno, tramite il quale anche i servizi Demografici mettono a disposizione del cittadino una modalità di comunicazione più rapida e personalizzata, volta anch’essa a evitare code allo sportello tramite un sistema di messaggistica automatica relativa a pro-memoria per la scadenza della carta d’identità, stato di avanzamento delle pratiche anagrafiche, cambi di residenza.

«L’interfaccia tecnologica della Pubblica Amministrazione con il cittadino è un settore in piena espansione, ancora con margini di miglioramento e intervento – sottolinea Alessandro Sabella, assessore all’innovazione informatica –. Vorremmo, quindi, poter ampliare sempre più servizi di questo genere; servizi in cui è l’ente stesso che “uscendo dalle proprie mura” si fa parte attiva verso il cittadino per aiutarlo nella gestione di scadenze e adempimenti.»

I due progetti, denominati “Fuori dalle mura”, nascono dall’esperienza maturata durante la pandemia Covid-19, che ha portato a instaurare un nuovo rapporto con il cittadino, più agile e all’insegna di un risparmio, dove possibile, nei tempi di spostamento “fisico” da un ufficio all’altro.

Con apprezzamento degli utenti, è stato attuato un miglioramento nella qualità dei servizi, facilitandone la fruizioni attraverso accessi on-line in orari e giorni più comodi per tutti e ottimizzando, attraverso gli appuntamenti, i risultati dell’interlocuzione con i cittadini.

