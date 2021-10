“DOPO LO TERZO SONO DELLA CAMPANA”: A SERRAVALLE UN TUFFO NEL MEDIOEVO

Sabato 16 e domenica 17 ottobre una due giorni all’insegna di uno spaccato della vita quotidiana di un villaggio fortificato

SERRAVALLE. Il Comune di Serravalle in collaborazione con la Pro Loco di Serravalle presenta Assedio alla Rocca “Dopo lo terzo sono della campana”. Sabato 16 e domenica 17 il borgo di Castruccio rivivrà i suoi antichi splendori medioevali con una due giorni all’insegna di uno spaccato della vita quotidiana di un villaggio fortificato. La manifestazione, con ingresso gratuito, si terrà tra piazza Santo Stefano e la Rocca Vecchia con scenografie tipiche dell’epoca. Si parte il sabato dalle 15.30 fino alle 22 per poi replicare la domenica dalle 11 fino alle 20.

“Il Comune di Serravalle è sempre disponibile ad accogliere certi tipi di iniziative che servono a valorizzare il paese e più in generale tutto il territorio — afferma l’assessore al turismo, Roberto Bardelli — Questa manifestazione ideata in collaborazione con la Pro Loco, che ringraziamo per l’impegno profuso, riporta indietro nel tempo i figuranti, gli abitanti ed i turisti che arriveranno in paese. Mi auguro che questo appuntamento si ripeta ogni anno”.

“Siamo contenti che anche in un periodo come questo — dice il presidente della Pro Loco, Mauro Querci — si trovi spazio per iniziative culturali che puntino all’istruzione di grandi e piccini. La speranza, come associazione, è tornare lentamente ai numeri degli anni passati prima della pandemia. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme due giorni nella storia”.

[innocenti — comune di serravalle]