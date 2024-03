DOPPIO APPUNTAMENTO CON TEATRI DI PISTOIA: ALLA UNICOOP E AL FUNARO

Domani lunedì 4 marzo alle ore 17.30, per Il Teatro nel Carrello, ciclo di incontri realizzato in collaborazione con Unicoop Pistoia, Roberto Valerio e la Compagnia de Il Giuocatore incontrano il pubblico. Alle ore 19.00, al Funaro Libriamo ne’ lieti calici, presenta Giacomo Trinci e il suo Transiti, uscito nel 2021 per Luca Sossella Editore

PISTOIA. Il Teatro nel Carrello, ciclo realizzato dalla sezione soci Unicoop di Pistoia in collaborazione con Teatri di Pistoia, promuove la possibilità di approfondire la conoscenza di attori, musicisti, danzatori, registi, coreografi e addetti ai lavori che animano la programmazione degli spazi teatrali della città. Domani luned’ 4 marzo, nella Sala Soci Unicoop (viale Adua) Roberto Valerio e la Compagnia de Il Giuocatore, in debutto nazionale al Teatro Manzoni il 2 e 3 marzo 2024, racconteranno al giornalista Fulvio Paloscia (la Repubblica) e al pubblico il percorso che ha portato alla costruzione dello spettacolo e le sue peculiarità.

Alle 19.00 al Funaro, si cambiano scenario e argomento: Massimiliano Barbini introdurrà Transiti, di Giacomo Trinci. A chi parla, questo libro di versi che si presenta come lo spartito di una musica non ancora ascoltata? Alla ignota gioventù, dice la quarta di copertina: lettori e lettrici futuri che non esistono ancora. Si rivolge a chi vuole distogliersi dalla chiacchiera permanente delle opinioni, fatta di rassegnazione, disinganno, cinismo, accettazione del fatto compiuto, ai corpi giovani che resistono con le loro svogliatezze, idiosincrasie, rabbie, rancori.

L’elenco dei destinatari ideali è già poetica dichiarazione di intenti di Trinci. Dal deserto nel quale l’ignota gioventù si muove, la poesia di Trinci parte per rifondare la città, la civilizzazione che la piattezza informe del paesaggio global-capitalistico minaccia di estinguere. Se il male attuale aggredisce direttamente il sistema respiratorio, la poesia ha il compito di custodire il fiato dell’anima, ovvero la lingua: è questo il più urgente programma politico.

Per realizzarlo, Transiti mette a disposizione il suo stile fisico, corporeo, ritmato dal rigore della metrica, in cui la memoria della tradizione poetica è affidata al respiro del verso, a un canto che persiste segreto, ma tenace.

Il Funaro, una delle sedi delle numerose attività di Teatri di Pistoia, possiede una Biblioteca, che offre possibilità di studio, consultazione e prestito ma anche una serie di attività, pre-testi di lettura, come li ha battezzati Massimiliano Barbini, responsabile dello spazio, vere e proprie “avventure letterarie dal vivo”, che vanno sotto il titolo La Biblioteca, l’isola, le sue voci.

È nata una nuova avventura sulla scia di questo percorso partito nel 2016: LibRiamo ne’ lieti calici, un ciclo di presentazioni di libri, attuali e non, una al mese, al lunedì sera. Conversazioni informali, davanti a un bicchiere di vino, nelle quali il libro è occasione per raccontare una o più storie che abitano le pagine e le esperienze di chi le ha create. Vengono introdotti libri più o meno recenti creati da amici vecchi e nuovi del Funaro, con un’ideale e a volte concreta continuità con ciò che passa nel frattempo in scena.

Fra i non molti teatri a possedere una Biblioteca, quella del Funaro è dedicata al teatro e alla ricerca teatrale del ‘900, con testi sulle drammaturgie, sulla pedagogia e sulla formazione teatrale, volumi di grandi autori e maestri del teatro del Novecento e materiale di documentazione audiovisiva, è sede del Fondo Andrés Neumann e del Fondo Paolo Grassi ed è inserita nella Rete Documentaria della provincia di Pistoia (REDOP).

La Biblioteca del Funaro fa parte del nuovo progetto del Comune di Pistoia Librida, che si propone come spazio comune di tutti i lettori e dei produttori di lettura a livello cittadino, un’interfaccia digitale permanente in grado di diventare la “casa comune a distanza” di biblioteche, librerie, case editrici locali e altri soggetti operanti nella filiera del libro e partecipanti al Patto di Pistoia per la Lettura.

[elisa sirianni]