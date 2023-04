DOPPIO APPUNTAMENTO ISTITUZIONALE A ROMA PER IL DE FRANCESCHI PACINOTTI

Il prossimo 19 aprile una rappresentanza degli studenti parteciperà ad un convegno alla Camera dei Deputati e alla visita privata al Quirinale

PISTOIA. Il giorno 19 aprile una rappresentanza scelta di studenti del De Franceschi Pacinotti, parteciperà ad una giornata istituzionale a Roma. Il gruppo partirà alle ore 5.30 con ritrovo nei pressi del plesso Pacinotti e si recherà a Roma in autobus. Non sono previsti costi per i discenti e il pranzo sarà al sacco.

Il gruppo di studenti si recherà prima alla Camera dei Deputati per partecipare al convegno “Italiani all’estero, storia, prospettive di lavoro per i giovani oggi” con l’Onorevole Fabio Porta (Membro Commissione Affari Esteri) e il dott. Gianni Lattanzio (Segretario Generale Istituto Cooperazione Italia Paesi Esteri). Al termine della conferenza discenti e docenti assisteranno alla corrente seduta del Parlamento. Nel pomeriggio il gruppo si recherà in visita privata al Quirinale.

La delegazione pistoiese sarà guidata dalla dirigente dott.ssa Elena Pignolo, dai professori Thomas Tolari, Nicola Strumenti e Riccardo Fagioli organizzatore della giornata istituzionale.

Gli studenti scelti per questa importante iniziativa sono Fabio Belardinelli, Asia Costa, Lancellotti Papi Vittorio, Valentina Maggio, Michele Rogai, Gherardeschi Federico, Trebbi Mattia, Risaliti Francesca, Leonetti Luca, Pazzaglia Mattia, Bolognesi

Lorenzo, Tronci Matilde, Zagarella Alessandro, Musu Andrea, Dimino Giulia, Bettini Ambra, Soldani Edoardo, Disnan Sunshine, Piampoiani Tommaso, Ruotolo Marika, Damiano Mirco, Trinci Emiliano, Gjondrekaj Elisa, Giovanelli Francesco e Cecchi Emma per la Redazione Web TV.

I 26 studenti che parteciperanno a questo doppio importante appuntamento istituzionale sono stati selezionati sulla base del merito, condotta, partecipazione e valutazioni prima dai propri Consigli di Classe, quindi dall’Istituto.

I due momenti istituzionali sono veramente importanti. Il primo è un convegno realizzato appositamente per gli studenti pistoiesi ed ha come tema la migrazione degli italiani all’estero, la presenza di immigrati in Italia e la possibilità oggi per i giovani italiani di lavorare all’estero anche grazie all’azione del Ministero degli Esteri e dei nostri Comites attivi a fianco delle nostre comunità di italo americani, australiani, canadesi, argentine, brasiliane etc.

L’ultimo momento della giornata non è però certo il meno importante. L’Istituto pistoiese sarà ospitato in visita privata, dato che le visite prenotabili sono al momento non praticabili, al Quirinale.

Questo evento, fortemente voluto dal Consiglio di Istituto, vuol essere un momento di educazione civica e crescita personale per i discenti che poi saranno chiamato a condividerne memoria ed insegnamenti con tutto il resto della comunità educante del De Franceschi Pacinotti.

