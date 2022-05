dove nascono le storie. EMANUELA AUDISIO PROTAGONISTA DEL SECONDO APPUNTAMENTO DEL CICLO

Brevi interviste sull’immaginario femminile – giovedì 5 maggio

PISTOIA. La giornalista e scrittrice Emanuela Audisio sarà protagonista, giovedì 5 maggio, della seconda video-intervista del ciclo “Dove nascono le storie”. Brevi interviste sull’immaginario femminile realizzato dalla giornalista e scrittrice Caterina Soffici, che ha ideato il progetto con Giulia Cogoli, che ne ha curato anche la regia.

Si tratta di otto colloqui registrati appositamente per il festival di antropologia Dialoghi di Pistoia (il primo è stato con Bianca Pitzorno) che vanno in onda ogni lunedì e giovedì sul sito e i social della manifestazione.

Emanuela Audisio, prima donna a vincere il Premio Montálban e il Premio Gianni Brera e la prima giornalista italiana a seguire con continuità i giochi olimpici, le Coppe del Mondo di calcio, i mondiali di atletica trattandone anche gli aspetti sociali, si racconta spiegando dove e come nasce il suo modo di fare narrazione e quanto sia stato condizionato dal suo vissuto come donna in un ambito sportivo.

È autrice di vari libri e documentari tra cui Il ventre di Maradona (Mondadori 2007) e con Franco Carraro Mai dopo le ventitré (Rizzoli 2017).

[fattori/nobile — delos]