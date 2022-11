dritto e rovescio. IL SIGNOR BIANCALANI FAREBBE BENE A SMETTERE DI ASCOLTARE I SUOI CONSIGLIERI

Il capogruppo della Lega Cinzia Cerdini non era presente al collegamento con Rete 4

PISTOIA. Ci tengo a precisare che non sono stata presente al collegamento dei residenti di Vicofaro con Rete 4 e la trasmissione televisiva Dritto e Rovescio.

Chiamata dalla redazione, mi sono limitata a mettere in contatto alcuni residenti con gli operatori di Mediaset, dichiarando fin dall’inizio che non avrei espresso la mia opinione in merito ai disagi provocati da questa pseudo accoglienza e che nemmeno sarei stata presente.

Ancora una volta, il signor Biancalani, sbaglia e farebbe bene a smettere di ascoltare i suoi consiglieri spesso poco e male informati.

Vorrei ci fosse un collegamento televisivo tutti i giorni così, il gestore della chiesa, si preoccuperebbe di pulire o di far pulire.

Come lui, anche i residenti hanno diritto di far sentire la loro voce e, se aver messo in contatto residenti e redazione, è un peccato chiederò scusa per le mie colpe ma Biancalani è invitato a non scrivere bugie e falsita sulla mia persona o sul mio partito.

Cinzia Cerdini

Capogruppo Lega Salvini Premier