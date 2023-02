DUE APERTURE STRAORDINARIE PER LA MOSTRA FOTOGRAFICA DI STEFANO DI CECIO

Aggiunte due nuove finestre temporali per la mostra dedicata alla via Fiorentina ai tempi del Covid

SERRAVALLE. La mostra fotografica di Stefano Di Cecio all’Oratorio della Vergine Assunta di Serravalle, dedicata alla via Fiorentina ai tempi del Covid, potrà fruire di due aperture straordinarie.

Sabato 11 e sabato 18 febbraio sarà possibile visitare l’esposizione anche dalle 20:00 alle 23:00. Questo in aggiunta ai consueti orari di apertura di domani domenica, quando le opere di Di Cecio sono visitabili dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30.

Le due nuove finestre temporali, consentiranno un afflusso ancora maggiore di appassionati di fotografia, che potranno ammirare gli scatti d’autore dell’artista nella splendida cornice dell’Oratorio medioevale di Serravalle Pistoiese, caratterizzato da un ciclo di affreschi del 1300 che rendono ancor più suggestiva la mostra personale del celebre fotografo pistoiese.

Stefano Di Cecio ha saputo infatti cogliere gli scorci più suggestivi di via Fiorentina durante le terribili giornate del covid, reinterpretandoli in molti casi con accostamenti di personaggi famosi come il presidente Mattarella o di istituzioni iconiche come le frecce tricolori.

“Queste due aperture straordinarie — ha chiosato Stefano Di Cecio — costituiscono un riconoscimento della mia opera. La mostra sta avendo un ottimo successo e mi auguro che queste immagini possano ancora costituire un’ attrattiva per gli appassionati”.

[fioretti — comune di serravalle]