DUE COMMEDIE TEATRALI A CASINI DI QUARRATA NEL FINE SETTIMANA

La compagnia teatrale La Loggetta porta in scena la commedia “E chi vive si dà pace”

QUARRATA. [a.b.] Torna il teatro in vernacolo alla Chiesa di Casini, a Quarrata. Sabato sera 1° aprile alle ore 21,00 e domenica pomeriggio 2 aprile alle ore 16,00, si replica la commedia in tre atti “E chi vive si dà pace” di Augusto Novelli diretta dalla regista Perla Caramelli.

Si tratta di una commedia divertente che ha già riscosso successo nelle prime due rappresentazioni avvenute sempre presso la sala parrocchiale di Casini, lo scorso fine settimana.

L’incasso dei due spettacoli sarà destinato alle attività parrocchiali.

Per info e prenotazioni telefonare al n.0573 744305.