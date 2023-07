DUE ESCLUSIVE PER LA SECONDA SERATA DI SERRAVALLE ROCK

Oltre a i The Elephant Man sul palco della Rocca di Castruccio salirà Thomas Framk Hopper

SERRAVALLE. Grande attesa per la seconda serata di Serravalle Rock che si tiene nella magnifica cornice della Rocca di Castruccio, a Serravalle Paese.

I primi a salire sul palco saranno i The Elephant Man, nuovo progetto di Max Zanotti (Deasonika, Casablanca) che propone un mix tra rock anni ‘70, alternative rock, darkwave e elettronica. A produrre il debutto ‘Sinners’ è stato Steve Lyon (Depeche Mode, The Cure), che ha realizzato pure il remix di ‘Over The Mountain’, presente nella compilation distribuita gratuitamente al festival.

Spetterà al chitarrista belga Thomas Frank Hopper chiudere la serata. Si tratta di un musicista straordinario, di uno dei pochi artisti europei in grado di riaccendere la scintilla del rock e del blues.

Le sue canzoni sono melodiche e accattivanti, i ritmi che le sorreggono sono assolutamente irresistibili ed in pochi sanno tenere la scena come lui.

L’appuntamento è per Sabato 29 Luglio, a partire dalle ore 21. Ingresso libero.

[fioretti —comune di serravalle]