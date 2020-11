DUE NUOVI AMBULATORI SPECIALISTICI AL CENTRO SOCIO SANITARIO GIOVANNINI

Da lunedì saranno attivi terapia dietetica e patologie dell’arto inferiore

PRATO. Da lunedì 23 novembre al Centro Socio Sanitario Giovannini in via Cavour 118 a Prato saranno attivi due nuovi ambulatori specialistici: terapia dietetica e patologie dell’arto inferiore.

Una dietista sarà a disposizione dei pazienti che hanno esigenze nutrizionali particolari nel periodo perioperatorio, necessitano di nutrizione enterale, presentano problematiche nutrizionali legate ad ipo o iperalimentazione e squilibri ormonali. Potranno rivolgersi all’ambulatorio anche persone con modelli alimentari particolari, donne in gravidanza, in allattamento, con disordini ginecologici o in menopausa.

Le visite possono essere prenotate tramite Cup. È necessaria la richiesta medica di “terapia dietetica”. Gli eventuali controlli successivi saranno gestiti direttamente dalle dietiste con il medico di medicina generale.

Sempre da lunedì 23 sarà disponibile l’ambulatorio ortopedico per le patologie dell’arto inferiore (anca, ginocchio, caviglia, piede o alluce valgo) e per la traumatologia dello sport.

All’ambulatorio si accede con richiesta medica da inviare alla mail: ambulatori.giovannini@uslcentro.toscana.it

Il Centro Socio Sanitario Giovannini resta il riferimento per l’attività specialistica ambulatoriale. Le visite e le prestazioni sono effettuate in sicurezza e nel rispetto di tutte le norme a tutela degli utenti e degli operatori.

All’ingresso del presidio è presente una postazione di controllo per:

misurazione della temperatura corporea e verifica dell’assenza di sintomi respiratori

verifica di idonea mascherina

igiene delle mani con soluzione idroalcolica

verifica delle motivazioni e delle tempistiche di accesso

[vannucchi – asl toscana centro]