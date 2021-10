DUE PASTICCERI QUARRATINI ALLA COPPA DEL MONDO DEL PANETTONE

I complimenti e gli auguri del Sindaco Marco Mazzanti

QUARRATA. Sono ben due i pasticceri di Quarrata classificati alla finale della Coppa del mondo del Panettone che si disputerà dal 5 al 7 novembre a Lugano.

Il panettone classico di Massimiliano Lunardi dell’azienda artigiana Fratelli Lunardi gareggerà tra i 22 finalisti della categoria panettone tradizionale, mentre la specialità di Beatrice Volta (unica donna in gara), della Pasticceria Come una volta, è risultata tra i 12 finalisti della categoria “Panettone al cioccolato”.

Nei giorni scorsi il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti, accompagnato dal vicesindaco Gabriele Romiti, è andato a far visita alle due realtà quarratine per augurare ad entrambi il miglior successo per la competizione internazionale che le attende e per formulare le sue congratulazioni per lo straordinario risultato che già adesso hanno raggiunto.

“Sono estremamente contento del risultato che i due pasticceri quarratini hanno ottenuto – spiega il Sindaco Marco Mazzanti —. Essere selezionati tra i finalisti di una competizione internazionale prestigiosa come la Coppa del mondo del Panettone che si svolge a Lugano è un traguardo straordinario e mi fa davvero piacere che siano ben due nostri concittadini, peraltro un uomo e una donna, ad essersi distinti per la qualità dei loro prodotti e a portare così il buon nome di Quarrata nel mondo. A tutti noi non resta che tifare per loro: a nome di tutta Quarrata, faccio loro un grande in bocca al lupo!”.

Quarrata, in questa illustre competizione, rappresenterà l’intera regione Toscana, visto che i due pasticceri quarratini sono gli unici della regione in gara a Lugano.

La Coppa del Mondo del Panettone si svolge a conclusione di due anni di selezioni nazionali; alla finalissima saranno presenti i maestri pasticceri di Italia, Francia, Spagna, Svizzera Portogallo, Stati Uniti, Canada, Brasile e Australia per conquistare il titolo di Miglior Panettone 2021.

[quilici – comune di quarrata]