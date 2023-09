dumas remoli. IL CORDOGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE E DEL CUDIR

Ieri la morte dell’ ultimo partigiano vivente nel comune di Pistoia

PISTOIA. L’Amministrazione comunale e il Cudir esprimono cordoglio per la morte di Dumas Remoli, l’ultimo partigiano vivente nel comune di Pistoia, nato nel quartiere delle Fornaci il 30 agosto 1927.

Il 16 febbraio 1945 c’era anche lui insieme ad altri 500 giovani volontari pistoiesi che partirono da piazza del Duomo per combattere a fianco degli Alleati nei reparti del rinnovato esercito italiano, anche se la loro città, Pistoia, era già stata liberata, spinto dal grande amore per la libertà trasmessogli dalla famiglia, per portare a compimento la Liberazione dell’Italia.

Dumas, non ancora diciottenne, aveva combattuto come volontario a fianco dei partigiani e degli Alleati nel gruppo di combattimento “Cremona”, sul fronte del Po, fino alla liberazione di Venezia. Remoli era tra i più giovani, tanto che non lo volevano arruolare. Per questo era dovuto andare a Roma, al Ministero della guerra, per ottenere la possibilità di combattere.

Dopo il 25 aprile Dumas Remoli tornò sotto le armi, perché il servizio prestato nel “Cremona” non era sufficiente a soddisfare gli obblighi della leva. Poi iniziò a lavorare all’Inps.

I genitori di Dumas (la mamma di Modena, il babbo di Porretta Terme) si erano conosciuti negli Usa, paese nel quale erano emigrati, nello stato dell’Illinois dove il padre lavorava come minatore. Negli Stati Uniti ebbero tre figli, poi decisero di ritornare in Italia e si stabilirono a Pistoia. Il quarto figlio, Dumas, nacque a Pistoia.

L’Amministrazione comunale e il Cudir esprimono le più sentite condoglianze a tutta la famiglia di Dumas Remoli.

