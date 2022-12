E-DISTRIBUZIONE E VIGILI DEL FUOCO INSIEME PER SICUREZZA E AMBIENTE

Le attività di formazione si sono svolte al Centro Addestramento di via Pratese

PISTOIA. Si sono concluse con successo le iniziative congiunte di formazione per l’anno 2022 tra Vigili del Fuoco ed E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, presso il Centro di addestramento E-Distribuzione di Pistoia, in via Pratese 39, uno dei grandi 12 poli formativi in Italia dell’Azienda elettrica, riferimento a livello toscano e del centro Italia.

La collaborazione rientra nelle azioni previste dal Protocollo d’intesa firmato ad inizio anno tra Enel Italia e il Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile del Ministero dell’Interno per la tutela della sicurezza degli operatori in prima linea e l’ottimizzazione dell’operatività nelle rispettive sfere di competenza, lavorando in aree tematiche di comune interesse e sviluppando piani operativi congiunti sia in ottica di prevenzione che di gestione delle emergenze.

In Toscana, dopo lo svolgimento negli scorsi mesi di 4 seminari e attività di formazione sul campo con il Comando provinciale dei VVF Pistoia, sempre presso il centro di addestramento di Pistoia si è tenuto l’evento conclusivo del 2022: al seminario, organizzato a livello regionale, hanno partecipato circa 80 operativi e tecnici tra Vigili del Fuoco e personale E-Distribuzione.

Dopo i saluti e le introduzioni dei responsabili regionali e territoriali delle due realtà coinvolte, si è svolta la sessione teorica con particolare riferimento alle caratteristiche degli impianti elettrici industriali, alla gestione del rischio elettrico, all’assetto della rete e alle corrette modalità di intervento congiunto in caso di criticità legata a fenomeni di natura elettrica.

Sono seguite le esercitazioni sul campo con attività in quota su diversi tipi di sostegno, utilizzo di scale e mezzi speciali, simulazione di recupero di un operatore in condizioni di non autosufficienza ad un’altezza elevata, il tutto in diversi scenari possibili di emergenza. Particolarmente utili anche gli impianti didattici esposti al centro di addestramento e lo spazio di realtà virtuale utilizzato da E-Distribuzione per la formazione in materia di sicurezza e prove di intervento sui cantieri. Complessivamente, nei 5 appuntamenti 2022 sono state coinvolte quasi 200 persone per un totale di circa 1.500 ore di formazione.

I partecipanti ed i responsabili VVF e dell’Azienda elettrica, che hanno curato l’organizzazione del calendario formativo, hanno espresso soddisfazione per questo ciclo di incontri e di esercitazioni che si è rivelato davvero utile per garantire la sicurezza dei dipendenti e migliorare l’efficacia dell’operatività congiunta, con benefici sia in fase di prevenzione che di gestione dell’emergenza.

L’approccio collaborativo connota a livello nazionale e regionale l’intesa tra Vigili del Fuoco ed E-Distribuzione, dalla pianificazione delle azioni da intraprendere alla loro attuazione, fino alla divulgazione delle buone pratiche da condividere. Oltre allo studio e all’attuazione di attività condivise, il Protocollo infatti dà particolare rilevanza alla formazione sulla sicurezza rispetto al rischio elettrico, nella consapevolezza che la difesa del territorio debba sempre essere accompagnata dalla salvaguardia degli operatori.

Nel corso del 2023 verranno organizzate nuove sessioni formative, inserendo anche nuove attività nonché opportunità di approfondimento per promuovere ulteriormente la reciproca conoscenza delle rispettive funzionalità.

