È FESTA PER JOLLY RACING TEAM E GIANANDREA PISANI AL RALLYE SANREMO

La scuderia “della Valdinievole” festeggia con il proprio portacolori la decima posizione assoluta e la vittoria nel confronto a trazione anteriore, sui chilometri del secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally

LARCIANO. È ancora da protagonista che Jolly Racing Team si è congedata dai chilometri del Campionato Italiano Assoluto Rally. La scuderia pistoiese ha condiviso con Gianandrea Pisani la conquista della decima posizione assoluta sulle strade del Rallye Sanremo, appuntamento che ha interessato – venerdì e sabato scorsi – le strade del Ponente Ligure.

Un risultato, quello che ha elevato il portacolori, condiviso con il copilota Fabrizio Vecoli e con il team New Star 3, struttura che ha messo a disposizione ed assistito in campo gara la Peugeot 208 Rally4, vettura equipaggiata con pneumatici Michelin confermata al vertice del confronto a due ruote motrici. Grazie ad una performance concreta, maturata attraverso un capillare lavoro del team al fine di garantire all’esemplare turbocompresso la miglior condizione di setup possibile, Gianandrea Pisani ha confermato il vertice della classifica del Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici, contesto che – già in occasione dell’appuntamento di apertura, il Rally Il Ciocco – lo aveva visto sbaragliare la concorrenza.

Grande, la soddisfazione espressa all’arrivo da Gianandrea Pisani: “elevarsi nella top ten, insieme ai migliori interpreti del rallismo nazionale, è un premio al lavoro svolto da tutta la squadra. Il merito di questo risultato è, soprattutto, loro. I miei ringraziamenti vanno quindi ai ragazzi del team New Star 3, a Michelin che mi ha garantito uno pneumatico altamente performante, in grado di fare la differenza, a Jolly Racing Team e Laserprom 015 e, non per ultimo, al mio copilota Fabrizio Vecoli. Torniamo da Sanremo con mille conferme, carichi di ambizioni in vista del prossimo appuntamento”.

Il Rallye Sanremo, uno degli appuntamenti più rappresentativi del rallismo nazionale, ha visto Gianandrea Pisani affrontare centoventidue chilometri cronometrati, resi altamente selettivi da una condizione di fondo di difficile interpretazione. Una variabile che ha regalato ulteriore valore alle scelte effettuate in termini di regolazioni di assetto e di pneumatici. Con la decima posizione assoluta e la “vittoria-bis” nel confronto a due ruote motrici, Gianandrea Pisani ha regalato a Jolly Racing Team grandi prospettive in vista dei prossimi appuntamenti di campionato.

Nella foto (free copyright Acisport): la Peugeot 208 Rally4 di Pisani in azione al Rallye Sanremo.

[michi —jolly tacing team]