Entrerà in servizio a partire da domani lunedì 15 novembre

PISTOIA. È Gianmaria Brizzi il nuovo Medico di Famiglia per la Montagna pistoiese. Il medico venerdì scorso ha firmato il contratto ed entrerà in servizio a far data da lunedì 15 novembre.

Aprirà gli Ambulatori nelle frazioni di Cireglio, Pracchia, Orsigna e Le Piastre rispettando così, come indicato dall’Azienda Sanitaria, il vincolo di attività ambulatoriale nelle aree collinari e montane.

Il dottor Brizzi sarà titolare di un incarico a tempo determinato della durata di un anno.

Gli assistiti precedentemente in carico al dottor Simone Iadevaia non devono avviare alcuna procedura in quanto saranno automaticamente assegnati al dottor Brizzi.

[asl toscana centro]