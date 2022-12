È MORTO A 56 ANNI GIANCARLO BRACCIALI “BISTINO” 

Uno dei membri storici dello staff del Santomato Live, volontario e presidente dell’associazione Santomato. Annullata per lutto la serata con la Negromaro Tribute Band

PISTOIA. [a.b.] Un grave lutto per il circolo Arci di Santomato la scomparsa a 56 anni di Giancarlo Bracciali, da tutti conosciuto con il soprannome di Bistino. Consigliere e presidente dell’associazione civile Santomato, un punto di riferimento durante le feste e anche le serate del Santomato Live, è morto la scorsa notte nel reparto delle cure intermedie dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia. Da qualche tempo non stava bene ha continutato a prestare il proprio servizio.

Persona sempre allegra, sorridente, ironica e mai scortese lascia indubbiamente un grande vuoto nella grande famiglia di Santomato. A dare la notizia della sua scomparsa stamani è stato lo stesso circolo Arci su facenbook:

“Con la morte nel cuore, tutto il Consiglio e volontari del Circolo Arci Santomato vogliamo salutarti ‘Bistino’, purtroppo per l’ultima volta. Ti vogliamo ricordare per la bella persona che eri: amico di tutti, sincero, allegro ed anche un volontario sempre presente, sempre disponibile.

Eri un figura importante per il nostro Circolo, una delle colonne portanti, un ruolo ereditato da tuo padre ‘Bista’.

Ci hai lasciato troppo presto, ci mancherai tanto perché eri un componente speciale di questa grande famiglia. Non ti dimenticheremo mai”.

Un lutto anche per il Santomato Live Club, essendo Giancarlo uno dei membri storici dello staff.

“Per rispetto nei suoi confronti e di tutte le persone a lui vicine ci sentiamo in dovere – si legge in una nota — di annullare l’evento di questa sera venerdì 2 dicembre”.

Salta quindi per lutto la serata con la Negramaro Tribute band.