È MORTO A 80 ANNI ROMANO BARNI, STORICO MILITANTE DELLA SINISTRA PISTOIESE

“Per oltre mezzo secolo è stato protagonista di una piccola grande storia locale”

PISTOIA. [a.b.] Nella notte scorsa è scomparso a 80 anni Romano Barni, storico militante della sinistra di Santomoro.

“Romano — ha scritto Agostino Fragai — è stato per oltre mezzo secolo protagonista di una piccola grande storia locale contribuendo a costruire il grande puzzle di idee e di lotta per la democrazia e la giustizia della sinistra italiana”.

“Nelle grandi occasioni – continua – non dimenticava mai di esporre la bandiera rossa, fosse quella del sindacato o del partito, insieme al tricolore che anche nell’ultimo 2 giugno, festa della Repubblica, campeggiava davanti alla sua casa”.

Uomo dai grandi contenuti ha legato il suo impegno alle feste de L’Unità, all’Arci ma anche all’Uisp e all’Anpi

“Anch’io piango Romano, amico, compagno e per tanti anni riferimento del popolo della Sinistra: a metà degli anni 90 — scrive Simone Morosi — Romano ha dato più di una mano al circolo Ho Chi Minh di cui è stato anche banconiere e animatore.

Nel suo quartiere però è stato quasi un’istituzione: scherzando lo chiamavo il Presidente della Repubblica Popolare di Santomoro, lui sorrideva. Non lo dimenticherò”.

“Apprendiamo con grande tristezza – interviene il Partito democratico comunale di Pistoia — della scomparsa di Romano Barni, appassionato militante con indistruttibile senso di appartenenza alla comunità della sinistra. Un abbraccio alla famiglia, e un ricordo indelebile per tutti e tutte noi”.