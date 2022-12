È MORTO A 85 ANNI FLORIANO FROSETTI, STORICO DIRIGENTE DELLA FIOM E EX ASSESSORE PROVINCIALE

Il ricordo del Centro di documentazione Amianto Marco Vettori e di Alessandro Grassini (Anmil)

PISTOIA. La notte scorsa è scomparso a 85 anni, Floriano Frosetti, storico dirigente della Fiom e della sinistra pistoiese. Ex operaio della Breda, poi attivista del Partito di Rifondazione Comunista ha ricoperto per diversi anni il ruolo di assessore provinciale allo sport. Membro del coordinamento del Centro Documentazione Amianto Marco Vettori da tempo faceva parte anche della commissione amianto di Anmil Pistoia.

Tantissimi gli attestati di cordoglio stanno giungendo in queste ore ai familiari:

” …caro amico, ex compagno di lavoro e di lotta di Marco Vettori. Sempre attivo nel mantenere la memoria delle lotte contro l’amianto in quella fabbrica, prima San Giorgio poi Breda, che tante morti e sofferenze ha provocato. Purtroppo, oltre la persona cara, con lui si perde un patrimonio di storia delle lotte sindacali e politiche, di competenze, di abilità politiche e sindacali maturate in sessanta anni di attenta presenza” così il centro di documentazione Marco Vettori ha ricordato Frosetti.

Scrive invece Alessandro Grassini, presidente Anmil:

Ciao Floriano,

mi hai sempre considerato un figlio, sia politicamente che umanamente, ed io ne sono orgoglioso, mi hai fatto crescere come persona e come uomo, grazie a te mi hai reso la vita più semplice. Ho molti ricordi che non basterebbero 100 pagine , ricordi che auguro a tutti di poterli vivere.

Mi hai fatto entrare in un mondo dove per prima cosa bisogna combattere fino in fondo le ingiustizie, mi hai fatto stare sempre dalla parte di quelli che hanno bisogno, abbiamo affrontato le lotte operaie, le lotte di partito, io come giovane delegato Fiom e te come Segretario.

Ricordo, in una accesa trattativa quando ti alzasti rivolgendoti al direttore dicendo la seguente frase: Si ricordi bene io vinco o perdo con i lavoratori e sarò sempre al loro fianco.

Solo chi ti ha conosciuto può capire quello che voglio dire.

Quante nottate trascorse in sezione del partito, alle varie feste dell’Unità , quelle in Cgil e infine quelle ricreative con i tuoi, nostri amici, Marcone in testa , che consideravi come un tuo fratello minore. Averti incontrato è stato per me una vera lezione di vita che non dimenticherò mai.

Floriano Frosetti rappresenta la storia della Breda Pistoiese, le sue lotte; le sue conquiste hanno fatto parlare non solo la stampa locale ma pure quella nazionale, conquiste oggi ormai impensabili, con gli operai sempre al suo fianco.

Cosi pure quando smise di fare il Sindacalista e dopo la fine del PCI fu un leader nel fare nascere a Pistoia Rifondazione Comunista presentandosi poi alle amministrative come candidato a sindaco e ottenendo un ottimo risultato (5768 voti) terzo partito a Pistoia con 4 seggi di cui uno era il mio.

Anni dopo fu eletto in Provincia dove rivestì l’incarico di Assessore con delega al Personale e allo sport, lasciando un impronta unica realizzando il quarto traguardo della Pistoia Abetone gara non competitiva di 3 Km rivolta a persone diversamente abili.

Inoltre è stato fin da ultimo membro importante della associazione ANMIL rivestendo un ruolo importante nel Consiglio stesso, vice Presidente della Commissione malattie Professionali e Amianto.

Cosa altro aggiungere se non dire che tutta la Città ha perso una grande persona, un combattente, un Sindacalista vero con la S maiuscola.

Ma soprattutto devo dire che ho perso una guida …un padre.

Ciao Floriano, continua a combattere, dovunque tu sia insieme al tuo fratello Marcone e con tanti altri che ti hanno lasciato prima di te.

Proponiti sempre come Sindacalista anche nei confronti del padre eterno facendogli capire che quaggiù tante cose non vanno come dovrebbero andare… Confido in te ! Ciao un abbraccio grande.”.

Il Pd di Pistoia ha espresso le proprie sentite condoglianze ricordando il lungo impegno nella politica e nel sindacato da parte di Floriano Frosetti.