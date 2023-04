È MORTO ARIALDO LOMI, UN “ALTRO PEZZO DELLA QUARRATA VERA”

Era stato il titolare del bar Lomi, ora gestito dal figlio Stefano

QUARRATA. A 81 anni è scomparso Arialdo Lomi. Per anni ha gestito il bar in via Torino, un punto di riferimento per tanti quarratini.

“Un altro pezzo della Quarrata vera che ci lascia..” scrive l’ex consigliere comunale Alessandro Cialdi. Il suo bar tra la fine anni 70 e i primi anni Ottanta era un luogo di ritrovo per i giovani di allora. Il bar partecipava tra l’altro ai vari tornei promossi a Quarrata, sopratutto quello dei rioni.

Arialdo, persona affabile e cortese, aveva sempre una buona parola per tutti. I funerali si terranno lunedì 10 aprile alle 9,30 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano in Violina.

La salma si trova esposta alle Cappelle del Comiato della Misericordia di Quarrata. Condoglianze alla moglie Dina e ai figli Stefano e Paola.