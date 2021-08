È MORTO IL BAMBINO VITTIMA DI UN MALORE

La tragedia nella notte all’ospedale di Massa dove era stato trasferito da Firenze. Le condoglianze della associazione Pro Loco Prataccio

PISTOIA. Ferragosto segnato dalla tragica notizia della morte del bambino di 10 anni dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a giocare in una piscina in plastica in una abitazione di Prataccio, nel comune di San Marcello Pistoiese.

Il bambino era stato trasportato ieri pomeriggio dall’Elisoccorso prima al Meyer di Firenze e da qui all’ospedale Pasquinucci di Massa, specializzato nelle cure per il cuore, dove nella notte è avvenuta la tragedia.

“La popolazione di Prataccio – scrive Beatrice Flore, presidente della associazione Pro Loco – si stringe intorno alla famiglia del piccolo che prematuramente questa notte è volato via”.

A tutti e in modo particolare agli organi di informazione è stato chiesto “rispetto per una tragedia che nessuno si augurerebbe di vivere”.