È MORTO L’EX DC LUIGI GALLACCI

Era stato responsabile del Monte dei Pegni della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e fondatore del Circolo Mcl di San Bartolomeo e San Biagio 2000. Il ricordo dell’assessore Alessio Bartolomei e del centro studi Donati. I funerali domani mercoledì 5 alle Casermette

PISTOIA. [a.b.] A 94 anni è morto Luigi Gallacci. Molto conosciuto a Pistoia per essere stato responsabile del Monte dei Pegni della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ma sopratutto un personaggio impegnato in politica ai tempi della Democrazia Cristiana. Per anni consigliere comunale Gallacci aveva fondato tra l’altro il circolo Mcl di San Bartolomeo e San Biagio 2000.

“Luigi – ha scritto l’assessore Alessio Bartolomei — era un politico democratico cristiano di fine intuito e straordinaria modernità di pensiero, organizzatore insuperabile di feste dell’amicizia e tombole, amico e mentore, per me quasi un secondo padre.

Non dimenticherò mai i suoi insegnamenti impartiti attraverso aneddoti e battute salaci. Oggi è davvero un brutto giorno, confortato solo dall’idea nella mente e dalla sensazione nel cuore che adesso potrà ritrovare i suoi amici di sempre: Angiolino Bianchi, Giovancarlo Iozzelli, Florio Colomeiciuc, Ivano Paci, Luigi Schiano, Giancarlo Niccolai, Ricciardo Pucci, Tullio Pancioli, Rocco Scirè, Ermanno Buiani, Massimo Braccesi e molti altri con cui abbiamo condiviso tante bellissime serate in via dei Rossi”.

“Appresa la notizia della scomparsa di Luigi Gallacci, il Centro Studi Donati esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Gallacci per la triste perdita.

Animato dall’amore per Pistoia, Luigi Gallacci ha ricoperto un ruolo centrale nella vita pubblica cittadina. Assieme al fondatore di questo Centro, Giancarlo Niccolai, ha condiviso il percorso politico nelle fila democristiane. Un pensiero di vicinanza alla famiglia.”

La salma si trova esposta alle cappelle del Commiato della Misericordia mentre i funerali si terranno domani mercoledì 5 aprile alle ore 15 nella chiesa di San Michele Arcangelo alle Casermette.