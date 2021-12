È MORTO MARIO MARTINI, IL BICICLETTAIO DI VIA PORTA CARRATICA

Aveva 95 anni. La sua bottega è stata un punto di riferimento per tanti pistoiesi

PISTOIA. [a.b.] È scomparso a 95 anni Mario Martini, il biciclettaio di via Porta Carratica. La sua bottega al numero civico 77 per decenni (fino al 2019 quando ha cessato l’attività) è stato il “luogo per il ciclismo pistoiese” con ben visibile vecchi poster della squadra di ciclismo che ha vinto il campionato locale sulle sue biciclette ed una collezione di vecchi pezzi classici.

Da giovane aveva realizzato tutte le biciclette della squadra locale, telai che portavano appunto il suo cognome. Assieme a Siro Lenzi aveva lanciato il marchio, la Freccia d’Oro, squadra che aveva sponsorizzato. Una storia – la sua – che aveva che ha attirato l’attenzione in passato anche del sito web di Ron Miriello che ha dedicato all’artigiano pistoiese un articolo.

Originario di Borgo a Buggiano per oltre sessanta anni Martini, già collaboratore di Siro Lenzi, fondatore della ditta scomparso nel 1974, ne aveva ereditato l’attività.

“Era il ragazzo locale che poteva sistemare praticamente qualsiasi cosa” si legge sul sito di Miriello.

Fino agli anni 90 ha realizzato nella cantina della bottega solo nella parte superiore i telai “Martini” ma nel suo negozio fino a quando ha cessato l’attività erano conservate biciclette più recenti del 1980.

Apprezzato meccanico di numerosi club dilettantistici e giovanili della provincia di Pistoia Mario Martini conosceva numerosi campioni di ciclismo sia pistoiesi che toscani e il suo negozio era meta di personaggi come Franci Bitossi, Ernesto Colnago e Giuseppe Saronni.

Persona disponibile, umile e gentile, era un punto di riferimento per via Porta Carratica.

Per un approfondimento: https://miriello.com/inspiration/2020/7/28/meeting-with-giuseppe-dralli-milano-y243m