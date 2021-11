È MORTO UNO STORICO PROFESSORE DELL’ITC MARCHI, LUTTO A MONTECATINI E PESCIA

Vittorio Brunori aveva 79 anni e da tempo era in pensione

MONTECATINI — PESCIA. A 79 anni è scomparso il professor Vittorio Brumori. Laureatosi presso la Facoltà di lettere e filosofia all’Università La Sapienza di Roma aveva frequentato la scuola superiore Interpreti e Traduttori di Firenze e anche l’istituto alberghiero. Per anni ha insegnato lingua francese in varie scuole fra cui l’Itc Marchi di Pescia dove ha lasciato un bellissimo ricordo sia tra i professori che gli ex studenti. Da tempo era in pensione. Storico professore dell’istituto Marchi era una bella persona. Considerava Pescia come la sua “seconda città del cuore” dopo quella in cui era nato e vissuto. Da tutti viene ricordato come un docente “speciale”, capace di insegnare la propria materia “in modo divertente”.

“Ho saputo della scomparsa improvvisa del Prof. Vittorio Brunori. La notizia – scrive il consigliere comunale Giancarlo Mandara – mi rattrista molto. Ho impressi nel cuore il ricordo dei suoi insegnamenti, dell’esemplare rapporto che aveva coi suoi studenti e soprattutto della sua simpatia. Chi lo ha avuto ha imparato molto e si è fatto tante risate. Arrivederci Prof!”.