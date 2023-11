È ONLINE L’AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ADERIRE AL PORTALE WEB DEL CENTRO FAMIGLIE DI PISTOIA

Le associazioni potranno promuovere i propri progetti online, facilitando la conoscenza e l’adesione ai servizi e alle attività messi a disposizione per le famiglie

PISTOIA. Per valorizzare e potenziare l’offerta di attività per le famiglie nel territorio comunale, il Centro per le Famiglie del Comune di Pistoia ha pubblicato una manifestazioni di interesse che invita associazioni ed enti del terzo settore ad aderire al portale web del Centro stesso.

L’obiettivo è quello di mappare e raccogliere tutte le opportunità educative, ricreative, nonché gli eventi, le attività sportive, sociali, culturali presenti sul territorio comunale.

La famiglia richiede, oggi, un’attenzione costante per i bisogni espressi e impliciti di cui è portatrice, e l’Amministrazione attraverso il Centro per le Famiglie vuole accogliere e condividere questi bisogni in modo da creare un circolo virtuoso di scambi e progettualità comuni.

Per questo l’invito è rivolto agli enti del Terzo Settore (di cui all’art. 4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 iscritte al Registro Unico Nazionale), le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale precedentemente iscritte nei rispettivi registri, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), gli enti ecclesiastici e religiosi, le società e le associazioni sportive di natura professionale o dilettantistica, le società formalmente costituite anche con finalità di lucro con oggetto sociale coerente con le finalità dell’avviso.

L’ammissione al Portale, realizzato e gestito dalla Cooperativa sociale Intrecci in collaborazione con gli Istituti Raggruppati – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, avverrà a seguito di valutazione da parte del Tavolo di coprogettazione istituito all’assessorato alle Politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall’avviso e della completezza e correttezza della documentazione presentata.

L’adesione al portale è completamente gratuita.

I soggetti interessati, che abbiano le caratteristiche richieste dall’avviso, possono presentare la propria manifestazione di interesse all’indirizzo di posta elettronica intreccicoop@arubapec.it. La documentazione necessaria è scaricabile dal sito del Centro, www.centrofamigliepistoia.it. L’avviso è da considerarsi sempre aperto con verifica trimestrale delle domande pervenute.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per le Famiglie Pistoia, tel. 0573 371011, cell. 33168602 e-mail info@centrofamigliepistoia.it o personalmente, previo appuntamento, allo sportello in piazza del Duomo 12.

Tutte le informazioni sono raccolte sul sito del Centro per le famiglie di Pistoia al seguente indirizzo https://www.centrofamigliepistoia.it/unisciti-a-noi/

[comune di pistoia]