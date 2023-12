“E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE” A CURA DI VITTORIO ALINARI

Concerto presso la Fondazione Poma a Pescia il 9 dicembre ore 21.30

Il concerto è un progetto di Vittorio Alinari per strumento solo. Si articola attraverso la proiezione di immagini tratte dall’edizione del 1902 della Divina Commedia curata dal bisnonno omonimo di Vittorio Alinari, l’ultimo capostipite della ditta di fotografie storiche. Il musicista attraverso l’utilizzo di strumenti come il sassofono contralto e tenore, clarinetto alto, contrabbasso ed il flauto, improvvisa su ogni immagine sfruttando le particolarità timbriche di ciascun strumento con un approccio musicale certamente unico ed originale.

Il concerto è strutturato in tre tempi: l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri. Esperienza unica che combina diversi stili musicali: la musica classica, l’improvvisazione jazz, il gregoriano, la dodecafonica, la sperimentale ecc. per ottenere un collage vario e scorrevole nel quale la voce di ogni strumento, abbinato ad un immagine, produce una sensazione.

L’utilizzo di strumenti come il sax e il flauto saranno scelti per creare atmosfere più intense e solari, mentre i clarinetti ed in particolare il clarinetto contrabbasso, grazie al loro registro grave, contribuiranno a creare tonalità più scure e suggestive.

L’obiettivo del concerto è quello di creare un’esperienza multisensoriale che unisca la potenza delle immagini visive di Dante con l’emozione della musica di Alinari, trasportando il pubblico nell’esplorazione delle diverse sfumature dell’opera, enfatizzando gli elementi di oscurità e penitenza dell’Inferno, l’ascesa verso la purificazione del Purgatorio e l’esperienza di beatitudine del Paradiso.