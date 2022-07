EBRIMA, IL PITTORE AUTODIDATTA VENUTO DAL GAMBIA

Dopo l’esordio al “Festival Voci Migranti” a Siena Ebrima Danso, 24 anni, migrante ospite a Vicofaro esporrà le sue opere sul viaggio dal paese di origine all’Italia attraverso il deserto e il mediterraneo a Riace.

PISTOIA. Ebrima Danso, 24 anni, artista autodidatta gambiano ospite della comunità di Vicofaro dopo l’esposizione al Festival Voci Migranti presso la “Corte dei Miracoli” a Siena, dal 7 al 28 agosto prossimi porterà le sue opere a Riace nella mostra Un segno tra umanità e disumanità nell’ambito della iniziativa Le veglie contro le morti in mare.

“Un giovane migrante — scrive Cristina Bonzagni, una emiliana in Calabria – che si esprime davanti ad una tela. Un talento naturale. Qualche mese fa sono capitata casualmente su un post/video di Don Massimo in cui il giovane artista dipingeva la Porta Europa a Lampedusa. Da allora ho sperato di poterlo avere qui a Riace con una mostra delle sue opere e ho proposto la cosa a Don Biancalani. Le cose belle che facciamo succedere”.

Ebrima Danso esporrà i suoi disegni raccontando così l’umanità nel momento del “viaggio” ma anche i rischi, i morti, la terra di accoglienza.

Questa la storia del giovane gambiano:

Poco prima della fine del 2021, Ebrima Danso, un giovane magro, dal viso dolce e triste, è giunto sulla piazza della chiesa di Santa Maria Maggiore di Vicofaro chiedendo ospitalità. Era partito nel 2016 dal Gambia – piccolo paese che si distende all’interno del Senegal – per aiutare la sua numerosa famiglia. Nel suo lungo viaggio ha attraversato con i mezzi più svariati diversi paesi, dal Senegal al Mali, al Burkina Faso, al Niger, per arrivare in Libia con un percorso fatto spesso di infinite sofferenze.

È rimasto a Tripoli per circa un anno per imbarcarsi nel luglio 2017 per l’Italia.

Dopo lunghe traversie, ha infine deciso di andare a Pistoia, a Vicofaro.

Qui ha confidato a un amico sarto la passione della pittura che ha coltivato fin da ragazzo, pur senza aver mai frequentato scuole artistiche.

Don Massimo Biancalani, viste alcune toccanti realizzazioni grafiche di Ebrima – riguardanti la sua dura esperienza di migrante – ne è rimasto impressionato e lo ha esortato ad approfondire e a mettere in pratica questa sua inclinazione, aiutandolo nell’acquisto di materiali per poter continuare, pur in condizioni non facili, la sua attività artistica”.