“ECCELLENZE SPORTIVE PRATESI”, LA CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI ALLE SOCIETÀ E AGLI ATLETI

Domani mercoledì 27 luglio, ore 21, Giardino Buonamici

PRATO. Domani mercoledì 27 luglio alle 21 al giardino Buonamici verranno consegnati, dal sindaco Matteo Biffoni e dall’assessore allo sport Luca Vannucci, i riconoscimenti denominati “Eccellenze sportive pratesi“ alle società e agli atleti che si sono resi protagonisti, nelle rispettive discipline, a livello nazionale e internazionale.

Una carrellata di campioni ma soprattutto un modo per rafforzare il legame tra la città e i suoi testimoni sportivi più importanti.

Dal nuoto, al sincro, al rugby al football americano, al tennis, al pugilato, al tennis tavolo, all’hockey su pista, al judo al tiro con l’arco, al basket femminile e quello master e alla pallavolo passando alla pallanuoto e alla pallamano terminando con il nuoto in vasca e in mare.

[comune di prato]