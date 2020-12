ECOCENTRI ED ECOFURGONI: VARIAZIONI DI SERVIZIO DURANTE LE FESTIVITÀ

PRATO. In occasione delle prossime festività, Alia Servizi Ambientali SpA informa che gli Ecocentri saranno chiusi al pubblico nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° e 6 gennaio.

Il servizio di Ecofurgone, mezzo attrezzato presidiato da operatori addetti, dove le utenze domestiche possono conferire tutti quei rifiuti che, per caratteristiche o dimensioni, non devono essere esposti durante il “porta a porta”, saranno attivi nei giorni 26 dicembre e 6 gennaio; non saranno, invece, presenti sul territorio il 25 dicembre 2020 ed il 1° gennaio 2021.

